Abusos: el Papa debe decidir sobre la renuncia de todos los obispos chilenos

Los abusos sexuales cometidos por sacerdotes y la impunidad en que se mantuvieron durante décadas han arrastrado a la Iglesia Católica chilena a la peor crisis de su historia, puesta en evidencia con la renuncia masiva de los miembros de la Conferencia Episcopal.Después de tres días de reuniones con el papa Francisco ?que los convocó para abordar la situación?, 34 obispos chilenos anunciaron que han puesto sus cargos a disposición del pontífice, quien les entregó un documento reservado, filtrado por la prensa, con duras palabras sobre los vergonzosos comportamientos de los prelados en el llamado "caso Barros".El Pontífice conversó largamente con Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo, los alojó en su casa y les pidió perdón. Cruz dijo ayer sentirse reconfortado por haber apreciado en el documento de Francisco a los obispos parte importante del contenido de esas conversaciones."Me impresiona haber visto nuestras conversaciones impresas en el documento (...), me ha gustado ver que terminó en la renuncia de toda esta lacra", sostuvo.Los obispos anunciaron su renuncia en una declaración leída ante la prensa en el Vaticano por el secretario general de la Conferencia Episcopal, Fernando Ramos, y el obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González.Los prelados también pidieron "perdón por el dolor causado a las víctimas, al pueblo de Dios y al país por nuestros graves errores y omisiones"."Me alegra tremendamente, para empezar a sanar esta Iglesia que no se merece a estos verdaderos corruptos y criminales", afirmó Juan Carlos Cruz, abusado en su adolescencia por Fernando Karadima. "La Iglesia no podía estar liderada por hombres que se han dejado corromper", subrayó.José Andrés Murillo, otra víctima de Karadima, difundió en las redes sociales el siguiente mensaje: "Por dignidad, justicia y verdad: váyanse todos los obispos. Delincuentes. No supieron proteger a los más débiles, los expusieron a abusos y luego impidieron justicia. Por eso, sólo merecen irse".En declaraciones a periodistas, añadió: "Ojalá el Papa acepte la renuncia a todos los obispos, porque ninguno fue capaz de golpear la mesa y decir: 'Me voy a poner del lado de las víctimas'".Benito Baranda, presidente ejecutivo de la Fundación América Solidaria, consideró que los cardenales Francisco Javier Errázuriz, arzobispo emérito de Santiago, y Ricardo Ezzati, actual titular de la archidiócesis, deberían haber dado "un paso al costado" hace mucho tiempo.En el documento entregado a los obispos, el Papa anuncia medidas de corto, mediano y largo plazo en la Iglesia chilena y advierte de que si bien puede haber remociones de autoridades, eso no es suficiente ni soluciona los problemas de fondo.Francisco dice que le causó "perplejidad y vergüenza" constatar que hubo "presiones ejercidas" sobre los encargados de llevar la instrucción de los procesos penales contra los abusadores.Después de la investigación, el Papa se mostró con firmeza.Las reuniones en el Vaticano se dieron en el marco del cambio de postura de Francisco sobre las acusaciones de encubrimiento que pesan contra el obispo de Osorno. De los obispos, los más comprometidos son el propio Barros y otros dos, considerados del círculo de Karadima: Horacio Valenzuela (Talca) y Tomislov Koljatic (Linares).