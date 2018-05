Trump amenazó a Kim Kong-Un con una "aniquilación" si no logran un acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó hoy al líder norcoreano, Kim Jong-un, con la "aniquilación" si no llega a un acuerdo con él para desnuclearizar Corea del Norte, con lo que complicó los esfuerzos de Corea del Sur de gestionar la cumbre entre Washington y Pyongyang.



Con la cumbre con Kim del 12 de junio en juego, Trump dio dos opciones al líder norcoreano: si llega a un acuerdo sobre desnuclearización con Estados Unidos, se garantizará su permanencia en el poder, pero si no lo hace, sufrirá el mismo destino que el líder libio Muammar al Kaddafi, que murió en 2011 tras ser derrocado con ayuda de la OTAN.



"Si miran al modelo con Kaddafi, eso fue una aniquilación total. Intervinimos para derrotarle. Ese modelo tendría lugar (en Corea del Norte) si no llegamos a un acuerdo, muy probablemente", dijo Trump en declaraciones a periodistas al reunirse en la Casa Blanca con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.



"Pero si llegamos a un acuerdo, creo que Kim Jong-un va a ser muy, muy feliz", sentenció irónico, el mandatario estadounidense, recogió la agencia de noticias EFE.



Las declaraciones de Trump complican aún más los esfuerzos del gobierno de Corea del Sur de llevar a buen puerto una cumbre exitosa entre sus pares de Washington y Pyongyang.



El asesor jefe de seguridad nacional de Seúl, Chung Eui-yong, dijo esta mañana a través de un comunicado de la agencia oficial surcoreana Yonhap que "apoyan" la reunión y que coordinarán de cerca a ambas partes para que la cumbre entre Pyongyang y Washington "se celebre con éxito bajo el espíritu del respeto mutuo".



El anuncio fue realizado por el Consejo de Seguridad Nacional de Seúl, un día después de que Corea del Norte amenazara sin rodeos con cancelar la reunión histórica para el 12 de junio en Singapur.



Estas declaraciones llegan luego de un eventual y abrupto paso al costado de Corea del Norte en la cumbre ante gestos y declaraciones de funcionarios estadounidenses.



También hoy la ministra de Exteriores surcoreana, Kang Kyung Wha, que hace pocos días se reunió con el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, admitió que "es cierto que existen diferencias de opinión entre Corea del Norte y Estados Unidos cuando se trata de llevar a cabo la desnuclearización".



Otro de los datos que enturbiaron las negociaciones y que refuerzan las idas y vueltas de ambos países surgió del diario japonés Asahi Shimbun que hoy publicó que Estados Unidos le exigió a Corea del Norte sacar del país en un plazo no mayor de seis meses una parte de sus cabezas nucleares, otros materiales atómicos y un misil intercontinental, aseguró hoy citando a fuentes no especificadas.



Como contrapartida, la administración Trump le habría ofrecido eliminar a Corea del Norte de la lista de países que para la Casa Blanca "patrocinan el terrorismo", según informó el diario nipón.



El día de mayor tensión diplomático fue ayer cuando en un comunicado el vicecanciller norcoreano, Kim Kye-gwan, dijo que su gobierno no estaba interesado en un encuentro que tenga cómo único objetivo forzar una desnuclearización "unilateral", poniendo abrupto fin a semanas de amistosos gestos diplomáticos entre dos países que son rivales históricos.



Corea del Norte también canceló una reunión de alto nivel con el Sur, en disconformidad con los ejercicios militares de estadounidenses y surcoreanos, algo que el régimen de Kim siempre consideró como un ensayo de invasión.



Ante la decisión norcoreana de posponer los diálogos de alto nivel, Seúl salió hoy a decir que reafirma su postura para que la Declaración de Panmunjom, alcanzada en la cumbre entre Kim Jong-un, y el presidente surcoreano, Moon Jae-in el 27 de abril pasado, sea implementada "sin ninguna interrupción".