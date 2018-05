Alerta por 900 asteroides cercanos a la Tierra:astrónomos los perdieron de vista

Astrónomos perdieron de vista a más de 900 asteroides cercanos a la Tierra. Se trata de cuerpos celestes de tamaños muy variados que, si bien fueron detectados en algún momentos, sus trayectorias dejaron de seguirse por lo que nadie sabe dónde están o si podrían impactar en nuestro planeta.



El dato surge a partir de un estudio reciente del portal arxiv.org, en el que se pone en evidencia que al no poder calcular las órbitas, resulta imposible para los científicos determinar lo cerca que estas rocas pasarán de la Tierra en un futuro próximo, ni siquiera del peligroso tamaño que podrían tener.



Peter Veres, investigador del Centro de Planetas Menores, analizó junto a un grupo de oclegas todos los datos disponibles sobre estos objetos del espacio para averiguar por qué se perdió la pista de tantos de ellos. La razón es el tiempo de observación ya que, para definir la trayectoria de un asteroide, es indispensable observarlo más de una vez en un período de varias horas.



"Tenemos que actuar rápido. Mañana ese objeto podría estar ya en el otro lado del cielo y nadie sabrá ya dónde se encuentra", resumió el investigador, según lo citado por el diario ABC de España.



Debido a que algunos telescopios tardan más de 20 horas para informar el avistamiento de un posible asteroide, se hace imposible volver a encontrarlos estos cuerpos espaciales y confirmarlos. La alerta está sembrada, ya que cuando los cielos se encuentran despejados, el asteroide, que se mueve a varias decenas de kilómetros por segundo, puede estar ya en cualquier parte.



La preocupación impera entre los investigadores porque no tienen idea dónde están los casi mil asteroides, qué tan cerca están de la Tierra y si en algún momento pueden colisionar con nuestro planeta.



"Si los modelos no tienen en cuenta estos objetos no confirmados, podemos estar subestimando la población total de asteroides cercanos a la Tierra en un 10 o un 20 por ciento", detalló Peter Veres, quien aclaró "que el verdadero peligro procede de objetos que aún no hemos descubierto".



Entre los años 2013 y 2016, 17.030 nuevos objetos espaciales se añadieron a la creciente lista de Asteroides Cercanos a la Tierra (NEAs por sus siglas en inglés) que mantiene el Centro de Planetas Menores de la Unión Astronómica Internacional.