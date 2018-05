Videos: tornado arrasó con un pueblo en Alemania

Eine Windhose hat eine Schneise der Verwüstung durch den Kreis Viersen geschlagen. Um kurz vor 18 Uhr zog die Windhose über Viersen-Boisheim, Nettetal-Schaag, Schwalmtal-Dilkrath, Schwalmtal und teilweise über Niederkrüchten. In Viersen-Boisheim sind Häuser so stark beschädigt, dass sie vorübergehend unbewohnbar sind. Aktuelle Informationen dazu auf der Facebookseite Viersen Rathaus.

- Die Landsctraße von Schwalmtal-Dilkrath in Richtung Viersen-Boisheim ist wegen umgestürzter Bäume gesperrt. Die Bäume haben auch Autos zerstört.

- Die Autobahn 61 ist im Kreis Viersen teilweise gesperrt.

- In Nettetal-Schaag ist ein Baum auf ein Auto gefallen und hat einen Mann schwer verletzt.

- In Nettetal ist außerdem ein Feuerwehrmann durch einen Stromschlag verletzt worden.

- Die Feuerwehr Schwalmtal ist mit allen Kräften im Einsatz.

- Die Bereitschaft in Schwalmtal wird durch Kräfte und Fahrzeuge der Feuerwehren Willich und Brüggen gestellt.



Kreisleitstelle bittet darum, die Notrufnummer 112 nur in dringenden Notfällen zu wählen.