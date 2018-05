Videos: Al menos 5 muertos por fuerte tormenta que se abatió sobre Nueva York

"Nueva York soportó una vez más la furia de la Madre Naturaleza y ahora es el momento para que el estado y nuestros socios locales vuelvan a poner en marcha comunidades en toda la región", declaró el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo en un comunicado, tras el paso de la tormenta que dejó al menos cinco muertos, entre ellos una nena de 11 años, y devastó amplios sectores del noreste y la costa atlántica de Estados Unidos.

Just one of several structure collapses in the city of Newburgh. No power downtown either. pic.twitter.com/398qweTRdR

This was recorded at the Stone Silo Farm in #Woodbury last night. Viewer Katie said she milked her goats, then listened to the warnings and sought shelter. Her car, however, was not so lucky. Here's more damage from elsewhere in the state: https://t.co/vbVTJ9BB2j pic.twitter.com/Bnp4axKv4e