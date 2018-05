Un perro héroe salvó a otro que se ahogaba en una pileta

El perro es el mejor amigo del hombre. Y también del perro. Sino, que lo cuente Smokey, un can que vive en una casa de Arizona, Estados Unidos, y que fue salvado por su compañero Remus cuando se ahogaba en la pileta.Laura Sorsen tiene a Remus y Smokey de mascotas, las cuales son un poco traviesas. Y subió el video a las redes sociales, orgullosa de lo que habían protagonizado sus perros.Después de algunos intentos fallidos de Smokey para intentar salir, se puede ver a Remus desesperado por ayudar a su compañero para que no se ahogue.Prueba una, dos, tres veces y falla. Inmediatamente se tira al agua y lo sube a su amigo para que, finalmente, pueda salir de la pileta.La familia no sabía exactamente qué había pasado hasta que revisaron el video de la cámara de seguridad y vieron el heroico rescate."Cuando vimos las imágenes nos sorprendimos y nuestros corazones se llenaron de alegría. ¡Remus puede ser un cachorro loco pero tiene un corazón de oro! Mi héroe", contó Laura en un posteo en Facebook.