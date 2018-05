Horrorosa negligencia médica: Un bebé murió decapitado durante el parto

Una médica escocesa cometió una horrorosa negligencia al sacar a un bebé del útero de su madre jalando sus piernas, lo cual provocó que la cabeza se despegara y terminara decapitado. La profesional ahora enfrenta un juicio, que podría llevarla a la cárcel por el crimen del pequeño.La tragedia, ocurrida en el Ninewells Hospital, en Dundee, Reino Unido, sucedió cuando la médica, identificada como Vaishnavy Laxman (41), instó a una paciente de 30 años a empujar mientras ella aplicaba tracción a las piernas del bebé.La violenta y negligente maniobra causó que las piernas, los brazos y el torso del bebé se despegaran dejando la cabeza inmóvil en el útero de su madre. Una vez decretada la muerte, dos médicos llevaron a cabo una cesárea para extraer la cabeza del bebé y volverla a conectar al cuerpo para que su mamá pudiera abrazarlo por última vez.Ahora, un tribunal de médico en Manchester examina el fatal caso. Es que la doctora continuó con un parto vaginal pese a que el cuello uterino de la paciente "no tenía más de cuatro centímetros de dilatación", informó el diario británico The Independent.La desafortunada madre se encontró más tarde cara a cara con Laxman en el tribunal, donde le dijo: "No te perdono". "Traté de levantarme de la cama, pero me hicieron retroceder tres veces y me dijeron que tenía que sacar al bebé. No hubo anestesia", relató la víctima ante la Justicia."Nunca usó la palabra nacido muerto, no estaba muerto, fue decapitado. Estaba embarazada, mi primer embarazo, no estaba segura de lo que estaba pasando", aseguró la paciente, quien en los últimos días rememoró el episodio que sufrió en marzo de 2014.