Una policía de civil mató a un ladrón frente a una escuela en Brasil

Una mujer policía de Brasil que estaba en descanso y a punto de disfrutar del festival en la escuela de su hija, hizo uso de su arma cuando un asaltante apuntó con un arma en contra de las madres y niños, concentrado frente a la escuela, matando al asaltante a causa del disparo. pic.twitter.com/DEpnhn9dC2 — Telemar Noticias (@TelemarNoticias) 13 de mayo de 2018

El hombre tenía 21 años, estaba armado con un revólver de calibre 38 e hizo dos disparos que, por fortuna, no hirieron a ninguna persona.En una declaración anónima a O Globo, una testigo declaró haber visto el incidente desde su auto y explicó que primero el hombre armado apuntó a una mujer detrás del auto rojo que se ve en los videos compartidos en redes sociales. Esta mujer corrió hacia el grupo de personas en la entrada de la escuela y avisó a la mujer policía de que se estaba produciendo un asalto. Fue entonces cuando el ladrón se adelantó hasta ese lugar y apuntó a las personas, en lo que la mujer policía (quien estaba en día de descanso, vestida de civil), le disparó tres veces, lo desarmó y lo detuvo contra el asfalto.De acuerdo con la testigo, un vecino de la escuela que también es policía acudió al lugar. "Después de eso llegaron los autos de la policía, fue todo muy rápido", contó. En su opinión, la mujer que disparó al ladrón "fue una heroína, no solo de su hija sino también de las otras madres y niños, hizo lo correcto".La mujer policía que disparó al ladrón es del 4 ° Batallón de Acciones Especiales de Policía, de la Zona Este de la capital paulista. El caso fue encaminado al Distrito Policial Central de Suzano.El hecho fue frente al Colegio Ferreira Master, unidad particular, que se encuentra en el barrio Ciudad Cruzeiro do Sul, en Suzano, San Pablo.