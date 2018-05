El consejo del Papa a los jóvenes argentinos: "No se jubilen antes de tiempo"

El Sumo Pontífice dialogó con las tres nuevas sedes Scholas a través de un video conferencia. Una es en el Barrio 31 de la Capital Federal.A través de una videoconferencia, el Papa Francisco le habló a la juventud que integra las tres nuevas sedes de Scholas a quienes les dijo que "no se pierdan la capacidad de soñar despiertos".Una de las sedes está ubicada en el Barrio 31 de la Capital Federal. De la inauguración de la sede participó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta."No se dejen robar la esperanza. Porque la esperanza no defrauda y los va a llevar a los logros que ustedes tengan. Anímense a pelear por la vida, por las ilusiones. No se jubilen antes de tiempo", sostuvo el Papa que habló en español."No hay nada más triste que ver a un joven de 15, 20 o 25 años jubilado porque nos e anima a crecer, arriesgar", agregó.Además, Francisco les recomendó que "entiendan que ustedes no nacieron ahora. Piensen que el mundo no empezó con ustedes. Viene de las raíces de sus pueblos, de sus familias. Tomen esas raíces para pisar firme en cada paso que ustedes den", finalizó.