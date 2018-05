Israel atacó objetivos iraníes en Siria: "Sobre ellos caerá una tormenta"

Israel atacó a lo largo de la madrugada docenas de objetivos militares iraníes en Siria. El ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman aseguró que se acabó con "casi toda" la infraestructura iraní en Siria. "No deben olvidar el refrán: si a nosotros nos cae la lluvia, sobre ellos caerá una tormenta", definió la avanzada.



El lanzamiento fue confirmado en el inicio de madrugada argentina por un portavoz militar. "Hemos atacado docenas de objetivos militares en Siria", dijo a un grupo de periodistas Johnatán Conricus, que agregó que "hemos estado en esta operación varias semanas o meses, en los que hemos conseguido frustrar varios ataques iraníes".



Este episodio es otro paso en la escalada de violencia entre ambas fuerzas. El miércoles Irán había enviado cerca de 20 misiles desde Siria hacia posiciones israelíes en los Altos del Golán.



"Ese ataque fue uno de los más graves de la Fuerza Al Quds de la Guardia Revolucionaria contra la soberanía israelí, fue ordenado y comandado por el general Suleimaní y no logró sus objetivos", añadió Conricus.



Ninguno de los veinte cohetes tipo Grad y Fajr que lanzaron contra Israel cayeron en el país, cuatro de ellos fueron interceptados y el resto se quedaron cortos e impactaron en Siria.



El ataque iraní fue lanzado desde las afueras de Damasco, a unos 30 o 40 kilómetros de la divisoria. No provocó víctimas, aunque sí daños leves.



La operación de este miércoles, una de las más importantes del ejército israelí en los últimos años y la de más envergadura contra objetivos iraníes, apuntó contra los puntos de origen de los cohetes lanzados y contra instalaciones de los servicios de inteligencia, de logística o de almacenamiento.