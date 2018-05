Misterio: encontraron un cadáver dentro de pared de un baño público

El 30 de abril pasado, un empleado de mantenimiento del centro comercial Core, en Calgary, Canadá, tuvo que arreglar uno de los inodoros del baño de mujeres del shopping. Bloqueó la entrada al baño, en el cuarto piso del centro comercial, y comenzó a desarmar el inodoro para ver qué pasaba. Para arreglarlo, tuvo que desmantelar la pared de atrás del inodoro. Lo que encontró del otro lado fue macabro.



"Hay un panel detrás del retrete. Cuando las personas se mueven, la cadena se acciona automáticamente. El empleado tuvo que quitar este panel para arreglar el inodoro. Y cuando lo quitó encontró un cadáver", declaró Emma Poole, portavoz de la policía de Calgary, a la cadena local CBC.



"Creemos que la persona subió a la parte posterior de una pared de pony (un tipo de muro que se usa para esconder cableado y tubería) situada directamente detrás de los retretes y quitó una cubierta de ventilación. La pared de pony mide aproximadamente siete pies de alto, no está conectada al techo y no tiene otros puntos de acceso. La persona subió por aquella a través de la apertura de ventilación, se atascó y murió", indicó la policía en un comunicado.



La policía agregó que la muerte fue accidental. Y que no saben todavía por qué el hombre decidió meterse en la ventilación. De todas formas, como el deceso fue catalogado como accidental, la policía no informará el nombre y los pormenores del caso.



Por su parte, las autoridades del centro comercial ofrecieron apoyo psicológico y días de descanso al empleado de mantenimiento que descubrió el cuerpo, según informó El País.