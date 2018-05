Subastan 1500 obras de la colección de Rockefeller

La puja millonaria de la subasta de arte la más importante de los últimos tiempos comenzó esta noche en torno a una manzana. A pocos minutos del inicio del histórico remate de las más de 1600 pinturas, porcelanas y mobiliario que pertenecieron al multimillonario David Rockefeller y a su esposa Peggy, Pomme, de Pablo Picasso se vendió a 3,972.500 millones de dólares, superando casi en un ciento por ciento las expectativas. El esperado remate que podría recaudar en total unos 500 millones de dólares, se realizó en la sede de Christie's en Nueva York que azarosamente están a metros del Rockefeller Center.



Durante la prime hora y media de pulseada se vendieron varios de los favoritos. La joya de la noche, Joven con una canasta de flores ( Fillette à la corbeille fleurie), que un Picasso con 23 años de edad pintó en 1905, ingresó al selecto club de los cien millones de dólares. Bastaron cinco minutos de tensión para que alguien decidiera pagar 115 millones por el cuadro de casi dos metros de alto que retrata desnuda a Linda, una florista conocida por los artistas del barrio parisino de Montmartre por aquellos comienzos del siglo XX y que los Rockefeller tenían en una de las salas de su residencia campestre en Maine.



La sensual Odalisca con magnolias ( Odalisque couchée aux magnolias) de Henry Matisse, salió a escena a media hora de comenzada la subasta y pasó a ser la obra de ese artista mejor vendida. Se vendió en 80 millones y superó con creces a la última obra de Matisse mejor paga, Les coucous, tapis bleu et rose, vendida en 2009 por $41.1 millones.



Una de las obras que más tensó la puja fue Nenúfares en flor (1914-17) de Claude Monet que pasó a a manos de alguien que pagó U$S 84.687.500



Paralelamente a la subasta "presencial" que tendrá otros dos momentos fuertes, hoy y mañana, con el resto de las piezas, desde el 1 de mayo se ofrecen a la venta online algunos de los objetos pequeños.



Según lo dispuesto por Rockefeller en su testamento, lo recaudado será distribuidos entre una docena de instituciones culturales, académicas, médicas y medioambientales. Ellas son el American Farmland Trust, Americas Society/Council of the Americas, Council on Foreign Relations, el David Rockefeller Fund, Harvard University, Maine Coast Heritage Trust, Mount Desert Land and Garden Preserve, el Museum of Modern Art, el Rockefeller Brothers Fund, Rockefeller University, y The Stone Barns Restoration Corporation - Stone Barns Center for Food and Agriculture.