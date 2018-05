Corea del Sur elogia compromiso con la paz de Kim Jong Un

El mandatario de Corea del Sur, Moon Jae-in, elogió el compromiso con la paz del líder de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), Kim Jong Un.



Moon refirió que Kim está comprometido con la desnuclearización (que no significa desarme) de su país y en ese sentido manifestó desmantelar su centro de pruebas nucleares.



Opinó que el mandatario de la RPDC percibe notoriamente las sugerencias de paz reclamadas a todos los países por parte de la comunidad internacional.



Pidió no sobredimensionar los posibles resultados de la cumbre entre Kim y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la cual manifestó hacer lo que está a su alcance personal a fin de fortalecer la confianza entre Washington y Pyongyang y las negociaciones entre los dos países vayan bien.



Auguró que la paz en la península coreana solo se podrá conseguir después de la normalización de las relaciones entre esos dos estados. Entonces también mejorará de manera grande la seguridad en el exterior de la península de Corea, en el noreste de Asia, acotó.



Posteriormente, si de verdad avanza la desnuclearización y la normalización de las relaciones entre los países que representan Kim y Trump, habrá prosperidad en la zona septentrional y meridional del istmo coreano, estimó.



La RPDC y la República de Corea pactaron el pasado 27 de abril en la Zona Desmilitarizada de Panmunjom, un compromiso con la completa desnuclearización de la península, reducir sus armas convencionales y la tensión militar.



Asimismo, decidieron promover una paz duradera en esa región, cesar las transmisiones de propaganda a favor de la guerra en la frontera común, y formalizar la armonía antes de fines de 2018, entre otros asuntos de interés bilateral, trascendencia regional y mundial.



Moon llegará a Tokio en las próximas horas para un encuentro tripartito mañana con Shinzo Abe y, Li Keqiang, primeros ministros de Japón y de China, respectivamente.



En esa cita las partes abordarán temas estratégicos previo a la publicitada cumbre entre Kim y Trump, a quien Pyongyang alertó de no confundir la voluntad pacifista del mandatario norcoreano con debilidad política o militar. (Prensa Latina)