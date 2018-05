Video muestra a nene de cuatro años en EE.UU que sabe cómo se usa un rifle

Controvertido contexto

This video is INCREDIBLE!! Parenting done RIGHT ?? pic.twitter.com/felOU31dhf — Kendall Jones (@_Kendalljones_) 5 de mayo de 2018

Polémica escena

Contra las armas

El arma es más grande que el niño, pero él la manipula como si la conociera. Es un rifle. Él lo carga y descarga, una y otra vez, al obedecer el pedido de una mujer durante la convención anual de la Asociación Nacional del Rifle celebrada la semana pasada en Dallas (EE.UU). La escena quedó grabada en un video que ella compartió en sus redes sociales.La convención anual de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) se realizó el fin de semana en Dallas, Estados Unidos. Allí, con el aval explícito de Donald Trump, más de 70 mil fanáticos de las armas visitaron los 800 stands llenos de fusiles, pistolas y todo tipo de accesorios bélicos.En ese contexto, ya de por sí controvertido, hubo otra situación que llamó muchísimo la atención y se viralizó en las redes sociales: un nene de cuatro años manipuló un poderoso rifle de los que allí se exponían. Y lo cargó y descargó con una emoción y un conocimiento de la situación que sorprendió a muchos.El video lo publicó Kendall Jones, una porrista y actriz, activista pro armas. "Hola, cuál es tu nombre", le consulta la mujer al niño. "Maverick", contesta él. "¿Qué edad tienes?", le repregunta. "Cuatro años", dice el nene."Muéstrame lo que haces con esa arma", lo alienta. Y allí el nene, con una velocidad sorprendente, carga y descarga el arma.Y no sólo eso. También saca el cargador. "Ponlo de nuevo", le indica la mujer. El chico, contentísimo, choca su mano a la porrista. "Eso es adorable", cierra ella.Kendall Jones, originaria de Texas se hizo conocida en 2014 cuando fue duramente criticada por publicar en su cuenta de Facebook (que ya no está disponible) fotos de ella con animales que había cazado, entre ellas una de un león.La escena del niño en la convención de la NRA fue retuiteada por Shannon Watts, fundadora de Moms Demand Action, una organización que exige soluciones a la violencia de las armas. Pero no lo hizo a modo de celebración, sino al recordar las consecuencias del uso de las armas en niños de tan corta edad."5,790 niños estadounidenses reciben tratamiento médico cada año por heridas relacionadas con armas; 21% de esas heridas no son intencionales. Cerca de 1,300 niños mueren al año por daños causados por las armas", escribió Watts en su cuenta de Twitter como una crítica al video de Jones.Las cifras de Watts son parte de un estudio de la Academia Estadounidense de Pediatría publicadas en junio de 2017 y avaladas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Este organismo pidió recién en febrero al Congreso tomar acciones tras el tiroteo en la secundaria de Parkland. Para entonces, aseguraban que en lo que iba de 2018 habían ocurrido 18 incidentes con armas de fuego en centros de estudio, equivalentes a uno cada dos días y medio.