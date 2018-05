Un "enjambre sísmico" causó severos daños en El Salvador

Un enjambre sísmico que causó 285 temblores con magnitudes entre 2,4 y 5,6 en la escala Richter, destruyó el domingo once viviendas en los municipios de Chirilagua e Intipucá, al este de El Salvador.



Además, una menor de 3 años de edad sufrió lesiones al resultar golpeada en la cabeza, por lo que fue trasladada a un hospital, donde se encuentra estable, "ya que las lesiones no revisten gravedad", informó el director general de la Dirección General de Protección Civil, Jorge Meléndez, citado por EFE.



El funcionario explicó que se han instalado albergues en distintos puntos de las localidades dañadas para dar cobijo a los afectados, que permanecerán en el lugar hasta que sus viviendas sean arregladas o inspeccionadas.



Meléndez recomendó a las personas cuyas viviendas resultaron afectadas o seriamente dañadas que no permanezcan en ellas y que soliciten apoyo a las autoridades locales.



Según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), entre el sábado, cuando empezó el enjambre sísmico, hasta el domingo, se registraron 285 temblores, y el último día de la semana ocurrió el de mayor magnitud con 5,6 grados de magnitud en la escala de Richter.