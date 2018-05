Condenarían a la horca a turistas chilenos por la muerte de un hombre en Malasia

Lo que había empezado como unas vacaciones en Malasia para dos ciudadanos chilenos terminó siendo una pesadilla en la que podrían ser condenados a la horca a raíz de la muerte de un hombre.



Según publica Clarín, Felipe Osiadacz (27) y Fernando Candia (30) se habían conocido mientras trabajaban en Nueva Zelanda y en agosto de 2017 comenzaron sus vacaciones en Malasia.



En el primer día salieron a un bar y luego emprendieron regreso en dirección al hostel donde se hospedaban. En el camino, según comentaron familiares, un hombre les pidió dinero y como, como no le dieron nada, comenzó a insultarlos y a seguirlos.



Cuando llegaron al hostel, la discusión derivó una agresión física por parte del hombre, al que los turistas intentaron inmovilizar "sin ninguna intención de causarle daño, pues todo lo sucedido fue en defensa propia", dijeron los padres de los jóvenes. En el forcejeo, el hombre malasio cayó muerto a raíz de un paro cardíaco.



Los turistas chilenos fueron detenidos y se encuentran alojados en la cárcel de Sungai Buloh, Kuala Lumpur, acusados de homicidio, un delito por el que podrían ser condenados a la horca.



Apoyo diplomático



En las últimas horas, el Gobierno chileno aseguró que ha prestado asistencia desde el primer momento.



"Desde agosto de 2017, nuestro consulado (en ese país) ha prestado la asistencia y lo vamos a seguir haciendo porque eso es lo que nos corresponde hacer", dijo a la prensa el director general de Asuntos Consulares e Inmigración, Raúl Sanhueza.



El funcionario recalcó que "estamos para servir a los chilenos", después de una reunión que sostuvo con el Canciller durante esta jornada para analizar la situación de los jóvenes Felipe Osiadacz y Fernando Candia.



Osiadacz y Candia llevan más de siete meses en una prisión de Kuala Lumpur, capital de Malasia, acusados de un homicidio cuando ambos estudiantes recorrían la ciudad.



El padre de Osiadacz pidió a la Cancillería chilena agilizar el apoyo diplomático de cara al juicio que arranca el próximo 29 de mayo. Explicó que de no lograr rebajar el cargo por el que están acusados, los jóvenes arriesgan la pena capital.



Afirmó que es esencial contar con el apoyo del Estado de Chile para evitar que tanto su hijo y como su amigo Candia sean condenados a la horca por un lamentablemente accidente, en el que claramente ellos no tenían intención de matar a nadie".