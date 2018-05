"No profe": Cansada del acoso, joven filma y denuncia a su maestro

Lorena, una estudiante de Colombia se cansó del acoso que sufría por parte de un profesor y decidió filmarlo para luego realizar una denuncia. La joven logró grabar el momento en el que fue acosada por un docente que intenta besarla en varias oportunidades y manosea su cuerpo, mientras ella le dice "no profe, no".La estudiante reveló que desde que comenzó sus estudios de la maestría, el profesor se mostró muy cordial, dispuesto a asesorarla académicamente, por lo que se ganó su confianza."Él es muy hábil, se gana la confianza de las personas mostrando interés con el tiempo que le dedica a tu trabajo y a tus intereses académicos", señaló."Me llevó contra la pared y tocó mi cintura y los senos. Pese a mi rechazo, me pidió que le diera un beso, refiriendo que no me preocupara porque no me metería la lengua. Yo logré separarlo de mí, señalando que en ese momento no tendría ninguna relación con nadie pero actuando de manera ansiosa volvió a tocarme los senos", denunció.Tras la denuncia, el docente fue separado de su cargo y puesto a disposición de la justicia.