Violación en Chile: el Consulado confirmó que la víctima no es argentina

Foto: Gentileza / La Tercera

Una mujer denunció en Chile que tres hinchas del club Universidad de Chile la violaron en las cercanías del Estadio Nacional tras disputarse un partido de fútbol. El caso no sólo conmocionó del otro lado de la cordillera, sino que también en nuestro país, ya que los medios chilenos, en base a información de las autoridades de seguridad, aseguraron que la chica es argentina. Sin embargo, el Consulado confirmó este martes que se trata de una persona de nacionalidad chilena.



Rodolfo Norton, cónsul argentino en Chile, manifestó al canal TN que la Fiscalía le informó que la denunciante no es argentina y contó que la mujer todavía está recuperándose del ataque sexual, por lo que no está en condiciones de realizar declaraciones.



"Sigue siendo un caso lamentable, aunque no implique a una ciudadana de nuestro país", aclaró el cónsul, con el objetivo de aliviar la preocupación generada tras la información preliminar que indicaba que la víctima de abuso es una argentina de 28 años que vive en Ñuñoa (Santiago).



Respecto al error, Norton afirmó que se está investigando por qué Carabineros difundió mal los datos de la joven.



Según testigos y la propia víctima, la muchacha chilena fue abordada en la noche del domingo en una estación del subte cercana al Estadio Nacional de Santiago, donde poco antes había terminado el partido Universidad de Chile-Universidad de Concepción (1-2), por la undécima jornada de la ligar local.



Los atacantes, vestidos con camisetas de la Universidad de Chile, arrastraron a la víctima hasta un parque poco iluminado de las cercanías, donde tres de ellos la violaron y golpearon y le robaron algunas pertenencias, como su dinero, documentos y teléfono celular para luego escapar del lugar.



La víctima deambuló por diversas calles de Santiago hasta que pudo llegar a su casa en la madrugada de este lunes y fue trasladada hasta un centro hospitalario por su esposo. Hasta el momento, no hay detenidos por el abuso sexual, aunque Carabineros identificó al menos a cinco hombres, de los cuales tres habrían participado de la agresión, indicó diario Clarín.