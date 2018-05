Lula repudió ataques a sus seguidores: "Diseminan odio y violencia política"

El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva condenó desde la prisión el ataque a tiros contra el acampe que reclama su liberación en la ciudad de Curitiba, al acusar hoy de apretar el gatillo a las "fuerzas que diseminan el odio en Brasil".



"Estoy indignado con este nuevo ataque a los compañeros que luchan por la justicia. No sabemos aún quien efectuó los disparos contra ustedes pero sabemos que el gatillo fue preparado por las fuerzas que diseminan odio y violencia política en nuestro país", subrayó.



El ataque, perpetrado el sábado pasado, dejó heridas a dos personas que participaban del acampe algo que el ex presidente vinculó con "los mismos que provocaron la muerte" de la concejal socialista y activista negra Marielle Anderson, en marzo pasado en Río de Janeiro.



"En 50 años de militancia nunca vi nada semejante en Brasil desde que reconstruimos la democracia en 1988", remarcó Lula en una carta leída por la presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann.



"Diariamente la ex cadena Globo envenena al país con mentiras sobre el Partido de los Trabajadores (PT), la izquierda en general y los movimientos sociales, y censura las noticias de la violencia contra nosotros. Resistimos porque nuestra causa es justa, por la democracia, los derechos del Pueblo y un país más justo", concluyó en su carta.



Lula está preso en Curitiba desde el 7 de abril pasado tras haber sido condenado por lavado de dinero y corrupción en el escándalo Lava Jato, que le atribuye la propiedad de un apartamento de la constructora OAS en Guarujá.



La carta se conoció horas antes del acto del 1 de Mayo, Día del Trabajador, que las ocho centrales sindicales convocaron por primera vez en Curitiba para reclamar por la libertad de Lula.



Frente a la sede de la Policía Federal donde está Lula, hubo presencia argentina esta mañana en el acto que realizan los seguidores para dar buen día al ex mandatario.



Víctor De Gennaro, ex candidato presidencial de Unidad Popular y amigo de Lula, sostuvo en su discurso que "las injusticias motivan transformaciones y revoluciones".



"Conocí a Lula en 1994 en la Marcha Federal, el me invitó a hablar en su campaña y dije algo que repito ahora: el general José de San Martín arengaba a la tropa diciendo que el enemigo parece más grande cuando se lo mira de rodillas, pero gracias al pueblo brasileño que está de pie para pedir la libertad de Lula", dijo el dirigente argentino.



La delegación argentina la completan Hugo Godoy, de ATE, Adolfo Aguirre de la CTA Autónoma.



Al acto también asistieron Juan Carlos Schmidt, uno de los miembros del triunvirato de la CGT, y Guillermo Zuccotti, miembro de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la principal central argentina.