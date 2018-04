Creó una computadora de cartón porque quería ver videos de perros

Emma Saccá Marcano le pidió a su madre, Yubiry Marcano, una computadora para ver videos de perros en Youtube. Pero como su familia no tiene el dinero suficiente para comprársela, la nena siete años no se dio por vencida y usó toda su imaginación: armó su propia notebook de cartón.



En la imagen, que Yubiry subió a Reddit, se ve la computadora, que tiene teclado propio y varios "vídeos" de perros en la pantalla dibujados, como si estuviera abierta la página web de YouTube. En el margen superior, Emma escribió en inglés: "¿Por qué existen los unicornios?.



Esta creación causó furor en Internet, al punto de que muchos usuarios de Reddit le dieron a la madre recomendaciones de notebooks baratas y también se ofrecieron a regalarle una nueva o usada, pero ella las rechazó. Es más, algunos hasta le quisieron dar iPads y iPhones.



"Muchas personas fueron muy generosas y eso llenó mi corazón de alegría y esperanza", explicó Yubiry a Mashable, y agregó: "Algunas personas pensaron que estaba siendo orgullosa o estúpida por no aceptar los ofrecimientos. Pero creo que no estaría bien aceptarlos cuando hay muchas otras personas que realmente los necesitan".



En este sentido, dijo que, aunque Emma no tiene una computadora, de todos modos tiene otras opciones para ver videos de animales. Yubiry se siente "muy contenta" se la creación de su hija y afirmó: "Le dije que me gustaba mucho y la ayudé a terminar de dibujar algunos de los perros".