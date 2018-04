Un perro persiguió al auto de Google y salió en todas las fotos de Street View

Al parecer, el auto de Google estaba recorriendo el puerto de Kumage, situado en la ciudad nipona de Kagoshima, y el perro comenzó a perseguirlo por varias cuadras, lo que dejó capturas para el recuerdo.El can siguió su instinto animal y se volvió famoso en todo el mundo con estas postales inolvidables.Estaba reposando cuando vio al coche de Google, no pudo contenerse y comenzó a correrlo. Lo persiguió, lo pasó, volvió a quedarse atrás y, pese a que se lo veía cansado, no desistió jamás.Finalmente, la carrera terminó cuando el auto se metió en un callejón sin salida y la cámara dejó de tomar imágenes.Las fotos fueron tomadas en 2014 pero todavía siguen divirtiendo a los usuarios que consultan por esta locación.¡Seguí la secuencia y divertite!