Tras la histórica cumbre de Corea, Trump dijo: "Están ocurriendo cosas buenas"

El presidente estadounidense Donald Trump saludó la cumbre entre los líderes de Corea del Norte y del Sur, aunque dijo que "el tiempo dirá" si los resultados fueron buenos.



"Tras un año furioso en lanzamientos de misiles y pruebas nucleares, está teniendo lugar un histórico encuentro entre Corea del Norte y del Sur", tuiteó Trump, luego de que los respectivos mandatarios Kim Jong-un y Moon Jae-in acordaran buscar un tratado de paz permanente y la completa desnuclearización de la península.



"Están ocurriendo cosas buenas, pero solo el tiempo dirá", agregó Trump, que tiene previsto reunirse con Kim Jong-un en una fecha por fijar.



En otro tuit, Trump escribió: "¡FIN DE LA GUERRA DE COREA! ¡Los Estados Unidos y todo su GRAN pueblo deberían estar muy orgullosos de lo que está ocurriendo hoy en Corea!"



Luego expresó: "Por favor, no olviden la gran ayuda que mi buen amigo, el presidente XI de China, ha dado a los Estados Unidos, particularmente en la frontera de Corea del Norte. ¡Sin él hubiera sido un proceso mucho más largo, más duro!"



En 2017, Pyongyang llevó a cabo su ensayo nuclear más potente a la fecha y probó misiles balísticos intercontinentales (ICBM) capaces de alcanzar territorio continental de Estados Unidos.



En una declaración conjunta, Moon y Kim confirmaron "el objetivo común de obtener, mediante una desnuclearización total, una península coreana no nuclear".



"No habrá más guerra en la península coreana", agregaron tras la cumbre, la primera en más de una década y 65 años después de que la contienda bélica terminara apenas con un armisticio, y no con un tratado de paz.



Las dos Coreas intentarán este año poner fin a la guerra de forma permanente y para ello tratarán -según el texto- de reunirse con los Estados Unidos y quizá también con China (ambos firmantes del alto el fuego) "con vistas a declarar el fin de la guerra y establecer un régimen de paz permanente y sólido".