El Papa Francisco responde sobre qué es el cielo y su versión de cómo llegar

En la Misa matutina en la Casa de Santa Marta, el Papa Francisco dedicó su homilía a la prima lectura de la liturgia y explicó qué es el cielo.La lectura es de los Hechos de los Apóstoles y narra el discurso de Pablo en la sinagoga de Antioquía en el que el apóstol habla de Cristo muerto y resucitado.También nosotros estamos en camino: nosotros estamos en camino. Estamos en camino? y cuando hacemos esta pregunta ? 'sí, en camino, pero ¿en camino hacia dónde?'. 'Sí, ¡al cielo!'. '¿Y qué es el cielo?'. Y ahí, comenzamos a dudar en la respuesta, no sabemos bien como decir 'qué es el cielo'. Y muchas veces pensamos en un cielo abstracto: '¿Será un poco aburrido estar allí, toda la eternidad?'. No, el cielo no es eso. Nosotros caminamos hacia un encuentro: el encuentro definitivo con Jesús. El cielo es el encuentro con Jesús".Pero mientras, "¿cuál es el trabajo de Jesús? La intercesión. La oración de intercesión", dijo el Papa."Jesús ora por mí, por cada uno de nosotros. Pero esto debemos repetirlo para convencerlo: Él es fiel y Él ora por mí, en este momento"."Y cada uno de nosotros debe decir: 'Jesús está orando por mí', está trabajando, no está preparando para ese puesto. Y Él es fiel; él es fiel: lo hace, porque lo ha prometido".

Francisco concluyó: "El cielo será este encuentro, un encuentro con el Señor que ha ido allí a preparar el puesto, el encuentro de cada uno de nosotros. Y esto nos da confianza, hace crecer la confianza"."Que el Señor nos de esta conciencia de estar en camino con esta promesa. Que el Señor nos de esta gracia: de mirar hacia arriba y pensar. 'El Señor está orando por mí'". Fuente: ACI Prensa