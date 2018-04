Masacre en Canadá: El autor era de un grupo misógino de "célibes involuntarios"

"La rebelión incel ha comenzado. Derrocaremos a todos los chads y stacys": esto escribió el canadiense Alek Minassian el martes en Facebook, minutos antes de atropellar a una multitud de peatones en Toronto con una camioneta alquilada. En apenas unos segundos, mató a 10 personas e hirió de gravedad a unas 14. Gracias a este posteo, la policía canadiense pudo descubrir que el atacante, de 25 años, pertenecía al movimiento que promueve el odio a las mujeres "incel".En el grupo incel (celibato involuntario, o involuntary celibate) la mayoría de sus miembros son hombres que "no pueden tener sexo a pesar de quererlo", según incels.me, el principal foro online de este grupo. Son, en pocas palabras, hombres a los que las mujeres rechazan reunidos en un odio común: a los hombres exitosos sexualmente, conocidos como "chads" y las mujeres atractivas, las "stacys".Las páginas web incel argumentan que la sociedad está planteada de una forma que algunos hombres tienen muchas parejas sexuales, otros no tienen ninguna y que las mujeres pueden elegir la suya en lo que a menudo llaman "mercado sexual". Ellos aseguran que el mundo actual está discrimina injustamente a los hombres heterosexuales raros o feos.Frecuentemente, estas ideas llevan a un rencor generalizado hacia las mujeres, dicen los expertos y según The Guardian "los grandes núcleos incel son muy misóginos y a menudo incluyen el ensalzamiento de la violación y otro tipo de violencia". "Algunas personas con este tipo de mentalidad se dedican a llevar a cabo horribles actos de violencia", agrega. Esto llegó a ser tan grave que la red social Reddit censuró el hilo de incel por incitar al odio, como informó el New York Times a finales de 2017.Tras el fatal ataque a los peatones en Toronto por parte de uno de sus miembros, los administradores de incels.me repudiaron el hecho y dijeron que Minassian "nunca publicó en incels.me. Por lo que respecta a nosotros, nadie en el foro había oído hablar de él antes de estas últimas noticias". Otros usuarios, sin embargo, lo defendieron.El grupo al que, presuntamente, estaba vinculado el atacante celebró el asesinato masivo en el centro de Toronto, según publicó Think Progress, sobre todo porque la mayoría de las víctimas del ataque fueron mujeres, entre ellas una mujer de 80 años. "Espero que este tipo escriba un manifiesto porque podría ser nuestro próximo santo", escribió uno en el foro. Otro de los misóginos usuarios, Letting Go, dijo que se iba a tomar "una cerveza por cada víctima que fuera una mujer de entre 18 y 35 años".