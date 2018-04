Conmoción en Chile por una mujer que mató a golpes a su nieto de 7 años

Una mujer de 54 años mató a golpes a su nieto de 7 años en la región de Valparaíso, Chile. La agresora llevó al pequeño sin vida al hospital y se excusó en una supuesta apendicitis, que no fue tal, ya que los médicos detectaron lesiones en el cuerpo de la víctima.



El aberrante hecho ocurrió el sábado pasado en la ciudad de La Calera, en la V Región. La mujer había trasladado al niño sin vida hasta la guardia del hospital Mario Sánchez, presuntamente, a causa de un malestar en el estómago o apendicitis. Sin embargo, los médicos detectaron lesiones en las piernas del pequeño, por lo que de inmediato intervino la Brigada de Homicidios de Valparaíso.



De acuerdo al fiscal Elizardo Tapia, la mujer confesó lo sucedido, luego de las pruebas contundentes en su contra. "No era mi intención, era mi nieto", se justificó la abuela de 54 años, ante las autoridades.



Tras la confesión, la mujer quedó detenida y se le dictó la prisión preventiva por al menos 120 días durante el curso de la investigación por parricidio.



De acuerdo a lo informado por Teletrece, reconoció que le pegó a su nieto con el escobillón hasta que se le quebró. Sin embargo, no dejó de atacarlo, sino que redobló la apuesta y lo siguió atacando a patadas.



"El menor presentaba lesiones severas en la zona abdominal. El Servicio Médico Legal emitió un pre informe, donde da cuenta que la causa de muerte es una contusión abdominal cerrada", precisó el gobernador de La Calera, Iván Cisterna.