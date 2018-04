El ex jefe del FBI reveló secretos y Trump lo insultó por Twitter

Donald Trump volvió a dar libre curso a su exasperación ayer tras la divulgación de notas confidenciales del ex director del FBI James Comey, que muestran al presidente estadounidense obsesionado por la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016.



En un último tuit ayer, Trump calificó a Comey de "sospechoso", después de haberle tildado horas antes de "mentiroso", "escurridizo" y "lacra".



El presidente no le perdona al ex director de la policía federal, al que destituyó el 9 de mayo de 2017, el haberlo calificado de "moralmente inepto" para presidir Estados Unidos en un libro que apareció el martes pasado, titulado "A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership" (Una lealtad mayor: Verdad, Mentiras y Liderazgo).



34 Pero la cólera presidencial se ha visto avivada por una serie de notas confidenciales de Comey que fueron divulgadas el jueves por la noche.



Según estos documentos, el magnate se quejó en varias ocasiones ante el jefe del FBI de la sombra que hacía planear sobre su presidencia la investigación sobre Rusia.



Trump "dijo que estaba intentando dirigir el país y que la nube negra de este asunto sobre Rusia estaba haciendo eso difícil", escribió Comey en un memorándum sobre una conversación que ambos tuvieron el 30 de marzo de 2017, semanas antes de que el presidente lo despidiera.



Según Comey, once días después, Trump lo presionó sobre el tema. El presidente dijo al entonces director del FBI que "él estaba tratando de hacer su trabajo por el país, visitar a líderes extranjeros, y que cualquier nube, así fuera pequeña, se interpone en eso".





Cuando era director del FBI, James Comey adoptó la costumbre de transcribir inmediatamente las conversaciones con el presidente.



Además de determinar si hubo una relación entre Moscú y el entorno de Trump para influenciar los resultados de las elecciones de 2016, la famosa investigación encomendada al fiscal especial Robert Mueller, pretende determinar si Trump abusó de su poder para entorpecer las investigaciones.



Si se establece la veracidad de las notas de Comey, éstas podrían ser determinantes en el segundo componente de la investigación, ya que podrían mostrar una voluntad de obstrucción a la justicia por parte del presidente.



Las notas de Comey "muestran claramente que no hubo ninguna colusión y ninguna obstrucción", tuiteó Trump el jueves por la noche, manifestando su irritación.



El ex director describe al presidente como un personaje deshonesto y egocéntrico, obsesionado con detalles escabrosos sobre él, como los rumores no probados de haber recurrido a prostitutas en 2013 en Moscú.



Según el ex director, el presidente continuamente mencionaba la historia, aún sin confirmar, de que los rusos tenían un video de él con prostitutas en un hotel de la capital rusa.



"El presidente dijo 'este tema de las prostitutas' no tiene sentido", escribió Comey. Sin embargo, Trump también dijo que el presidente ruso Vladimir "Putin le había dicho: 'Tenemos algunas de las más bellas prostitutas del mundo'".



Este tema sugiere varias cuestiones, sobre todo determinar si la presunta conversación tuvo lugar antes de las elecciones presidenciales, ya que



Donald Trump afirmó que solo había tenido contactos muy limitados con el presidente ruso.



"Si eso aparece en el libro, por lo menos esa parte es falsa. El presidente Putin no ha podido decir eso al presidente Trump, ya que nunca estuvieron en contacto antes de que Trump fuera presidente", señaló ayer el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.