Francisco: "La guerra genera pobreza, pero la pobreza también genera guerras"

El papa Francisco aseguró que "la guerra genera pobreza, pero la pobreza también genera guerras" y se mostró preocupado por el problema actual de la escasez de trabajo, al visitar la tumba del sacerdote italiano Antonio Bello, en la localidad sureña de Alessano, Italia.



"No hay que teorizar la cercanía a los pobres, sino estar cerca de ellos, involucrándose en primera persona, hasta quedar desposeído", reclamó el pontífice durante la visita pastoral de un día que cumple este viernes.



"Si la guerra genera pobreza, también la pobreza genera guerra. La paz, por eso, se construye comenzando desde las casas, las calles, en cada lugar en el que artesanalmente se plasma la comunión", demandó Jorge Bergoglio.



Bello, conocido como "Don Tonino", fue un obispo italiano nacido en Alessano 1935, fallecido el 20 de abril de 1993 en Molfetta, caracterizado por una acción pastoral muy cercana a los pobres y fundador del movimiento Pax Christi en el sur de Italia en 1990.



"En todas las épocas el Señor pone en el camino de la Iglesia a los testigos que encarnan el buen anuncio de la Pascua, los profetas de la esperanza para el futuro de todos. Desde su tierra, Dios ha dado lugar a uno como un regalo y una profecía para nuestros tiempos", recordó Francisco a "Don Tonino", tras rezar en soledad frente a su tumba.



"Don Tonino sentía la necesidad de involucrarse en primer persona, hasta quedar desposeído. No lo molestaban los pedidos, lo hería la indiferencia. No temía la falta de dinero, pero se preocupaba por la interesa de trabajo, un problema tan actual hoy en día", planteó Bergoglio.