Murió Barbara Bush, ex primera dama estadounidense

La ex primera dama de Estados Unidos Barbara Bush, esposa del ex presidente George H. W. Bush, murió a los 92 años, según comunicó la familia.



Su estado de salud se había deteriorado notablemente en los últimos días. A tal punto, que el domingo pasado el vocero de la familia había anunciado su decisión de no volver a acudir al hospital para someterse a tratamientos por el estado delicado que sufría desde hacía ya varios años.



Barbara se casó con George H. W. Bush en 1945. Tuvieron seis hijos --uno de ellos George W. Bush, también ex presidente de los Estados Unidos-- y estuvieron casados más tiempo que cualquier otra pareja presidencial en la historia del país norteamericano.



La señora Bush fue una de dos primeras damas que también fue madre de un presidente. La otra fue Abigail Adams, esposa de John Adams y madre de John Quincy Adams.



"Tuve el mejor trabajo de Estados Unidos", escribió en su biografía de 1994 al referirse al tiempo que estuvo en la Casa Blanca. "Todos los días fueron interesantes, gratificantes, y en ocasiones simplemente divertidos".