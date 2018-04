Crisis siria: EE.UU impondrá nuevas sanciones económicas a Rusia

Washington anunciará este lunes nuevas sanciones contra Rusia en relación con el presunto uso de armas químicas por parte del gobierno sirio, apoyado política y militarmente por Moscú, anunció este domingo la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley.





Estados Unidos ya ha tomado diversas medidas punitivas contra el "mal comportamiento" de Rusia en toda una serie de casos, dijo Halley en el canal Fox News, al recordar la expulsión de 60 "espías rusos" en respuesta al ataque con un agente neurotóxico en el Reino Unido contra el ex espía ruso Serguei Skripal -del que Londres acusa a Moscú- y las recientes sanciones contra "oligarcas" cercanos al Kremlin.





Halley advirtió que habrá nuevas sanciones, que dará a conocer el lunes el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. Según explicó la embajadora en otra entrevista, con la cadena CBS, serán sancionadas empresas que fabriquen productos relacionados con el presidente sirio, Bashar al Assad, o con el uso de armas químicas.





El anuncio llega dos días después de que Estados Unidos, Francia y Reino Unido bombardearan objetivos del gobierno sirio en respuesta al presunto ataque con armas químicas de hace una semana en la ciudad de Duma, cerca de Damasco, que dejó al menos 40 muertos y decenas de heridos. Washington, París y Londres responsabilizan al gobierno de Assad y acusan a su aliado Vladimir Putin de complicidad.





El anuncio de las sanciones a Rusia eleva la tensión en las relaciones entre Washington y Moscú, poco después de la crisis que desató el envenenamiento de Skripal con un agente tóxico desarrollado en la ex Unión Soviética.





Estados Unidos ya impuso en marzo una serie de sanciones a grandes empresas clave para la economía de Rusia, que provocaron el desplome de la Bolsa de Moscú y la devaluación del rublo, y deja al país frente al precipicio de una nueva crisis.





Los expertos hablan de una "guerra económica" declarada a Rusia por el gobierno de Donald Trump, pues el último paquete de sanciones afecta a empresas internacionales que dan empleo a cientos de miles de personas y de las que dependen miles de subcontratas en todo el país.





Por si fuera poco, Washington ha amenazado con tomar medidas contra empresas de otros países que mantengan negocios con las compañías rusas sancionadas, y ha dado de plazo hasta el próximo 5 de junio para cortar cualquier relación con ellas.





Pero lo más preocupante para la sufrida economía rusa -que salió hace solo un año de una larga recesión, provocada por las primeras sanciones de Occidente y la caída de los precios del petróleo- es que la intención declarada de EE.UU. es seguir apretando al gobierno de Putin.





El Kremlin quiere quitar peso al descalabro de los mercados y la divisa y el Banco Central de Rusia aseguró la semana pasada que la situación no entraña riesgos para la estabilidad financiera del país. Pero lo cierto es que las sanciones sí han sido un golpe fuerte para la economía rusa, y el problema se agravará si hay nuevas sanciones.