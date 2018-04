Video: El emocionante momento en el que un chico de 8 años vuelve a oír

Un vídeo que se hizo viral en los últimos días muestra el instante en que un chico vuelve a escuchar tras varias semanas sin poder hacerlo. Luiz Gustavo da Silva tiene 8 años y vive en Bueno Brandão, al sudeste de Brasil. Su audífono se había roto a principios de febrero y su familia no podía pagar los más de 2218 dólares que costaba la reparación.Fueron semanas de angustia y de llanto para el pequeño Gustavo que ya no podía escuchar música ni tampoco percibir la voz de sus padres y amigos.Ante esta situación, los vecinos de su pueblo, de apenas 11.000 habitantes, se organizaron para hacer una colecta. Organizaron un exitoso sorteo y se consiguió reunir la cantidad necesaria para reparar el aparato, gracias al boca a boca y la difusión en redes sociales. Juliano, el padre de Luiz Gustavo, pensó que lo menos que podía hacer era grabar en vídeo el momento en que su hijo recuperaba el oído y compartirlo a modo de agradecimiento."Luiz Gustavo pasó unas semanas sin poder escuchar, pero para él fue como una eternidad. El momento en que pudo escuchar mi voz de nuevo no tiene precio", dijo su padre a medios locales.

El próximo paso: la cirugía

A su familia, sin embargo, le gustaría que Luiz pudiese escuchar también a través de su otro oído. El costi de la cirugía y el segundo aparato es de más de 70.000 reales (unos 20.500 dólares), por lo que iniciaron una campaña de crowdfunding para recaudar fondos. "Todavía me saltan las lágrimas cuando veo cómo reaccionó al escucharme de nuevo, con alegría y sorpresa. Ese momento me recuerda cómo de aislado se siente cuando no se puede oír. Estaremos siempre en deuda con aquellos que nos ayuden a marcar diferencias en su vida", concluyó Juliano.