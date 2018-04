Un bebé nació cuatro años después de la muerte de sus padres

La ciencia cumple milagros que quizás hace un par de años atrás eran imposibles de pensar. Esta vez logró traer al mundo a Tiantian, un bebé que nació el 9 de diciembre de 2017, cuatro años después de que murieran sus padres. ¿Cómo pudo pasar esto?



Una pareja, Shen Jie y Liu Xin, oriundos de la ciudad de Yixing en China, se sometieron en marzo de 2013 a un tratamiento de fertilidad, cinco días después, la pareja (ambos hijos únicos) falleció en un siniestro vial, según publicó El País.



Ante el dolor, los cuatro abuelos de Tiantian, exploraron todas las opciones posibles para perpetuar su familia. En un primer momento se les negó la posibilidad de ser los herederos de esos cuatro embriones, pero después, tras apelar la sentencia de un juez, consiguieron lo que querían.



Ambas familias han perdido a sus dos únicos hijos; la supervisión de estos embriones es una forma de aliviar tal dolor", falló el tribunal. La búsqueda En China la gestación subrogada está prohibida, por lo que la segunda parte de esta historia fue igual de complicada que la primera. Buscaron en más de 30 clínicas apoyo, pero no lo consiguieron.



La suerte de estos abuelos cambió en 2016, cuando gracias a una agencia extranjera y un pago de 300 mil yuanes (963.372 pesos argentinos) pudieron alquilar un vientre y reclamar los embriones. Ahora había que viajar de China a Laos para poder concretar el sueño. Una odisea Las empresas de transporte, y aerolíneas de China, se negaron a trasladar los embriones, por lo que las familias pagaron otro tipo de transporte para que llegaron a Laos, país vecino de China. Pusieron las muestras en una caja con nitrógeno líquido, y consiguieron cumplir con éxito el arribo a Laos.



El último problema que enfrentaron los abuelos fue que el bebé tenga nacionalidad china. Para conseguir esto hicieron que la madre diera a luz en territorio chino, al que entró como turista. El final Cuando Tiantian nació los abuelos se sometieron a análisis genéticos para garantizar que el pequeño era parte de su familia.



El pequeño vive en la casa de sus abuelos paternos, y sus abuelos maternos lo visitan a diario. "Tiantian es igual que su padre cuando era un recién nacido", dijo el abuelo paterno a Beijing News.



"Este chico está destinado a estar triste a su llegada al mundo porque otros bebés tienen a sus padres y madres, pero él no. En un futuro se lo contaremos, pero hasta que no sea mayor y sea capaz de entenderlo le diremos que sus padres están en el extranjero", agregó.