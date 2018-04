EE.UU: Harán marcha de mil kilómetros en rechazo a militarización de la frontera

Activistas proinmigrantes encabezados por el pastor anglicano José Landaverde comenzarán el próximo 1 de mayo una marcha de 1.125 kilómetros desde un barrio de Chicago hasta Washington en rechazo a la militarización de la frontera con México ordenada por el presidente estadounidense, Donald Trump.



Mientras tanto, el secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, rechazó que el Pentágono pudiera financiar el muro que Trump pretende y aseguró que sólo contemplará instalar vallas, por seguridad, en terrenos en los que se realicen maniobras militares cerca de la frontera.



En este contexto, el gobernador de California, el demócrata Jerry Brown, anunció hoy el envío de 400 soldados de la Guardia Nacional, por lo que en total suman por ahora unos 2.000 los desplegados entre los cuatro estados fronterizos con México, junto con Arizona, Nueva México y Texas.



No obstante, destacó: "Seamos muy claros acerca del alcance de esta misión. No será una misión para construir un nuevo muro. No será una misión para acorralar a mujeres o niños o para detener a la gente que escapa de la violencia y que busca una vida mejor. Y la Guardia Nacional de California no hará cumplir leyes federales de inmigración".



Pese a este giro de California, uno de los estados gobernados por demócratas que más ha resistido la política migratoria de Trump, el pastor Landaverde, nacido en El Salvador pero con más de 30 años de residencia en Estados Unidos, ratificó su lucha y la marcha que comenzará en unas semanas.



"Queremos crear conciencia en la comunidad de que es necesario continuar luchando contra las políticas racistas del gobierno", aseguró.



Se estima que un grupo de unas 50 personas saldrá desde la Misión Fe, Vida y Esperanza, que encabeza Landaverde en West Chicago, en el condado DuPage de Illinois, con la intención de ir sumando inmigrantes en su recorrido.



Los caminantes se irán turnando con otras personas de comunidades que encontrarán "en el camino", informó el religioso, que estimó que la caminata puede durar al menos un mes.



Según Landaverde, tanto Trump, que decidió el envío de efectivos de la Guardia Nacional a la frontera sur con México, como los republicanos que dominan el Congreso, tienen que recibir "un mensaje claro" de las comunidades inmigrantes.



En septiembre de 2010, cuando el religioso fue suspendido por un año por su iglesia anglicana debido a su activismo a favor de los inmigrantes, el pastor sostuvo que continuaría "trabajando para la justicia social en la comunidad y luchando por el cambio social, pero ya no como sacerdote".



Casi ocho años después, la situación de los inmigrantes sin papeles en el país empeoró tanto, que el pastor volvió a su activismo.



En las últimas semanas, el presidente Trump decidió enviar entre 2.000 y 4.000 efectivos a proteger la frontera de la inmigración indocumentada, pero la ley prohíbe usar a los militares para tareas de seguridad y orden público a nivel nacional, por lo que la Guardia Nacional tendrá un papel limitado y no podrá, legalmente, dedicarse a detener inmigrantes.



"Exigimos un alto en la militarización de la frontera y que se restablezcan las protecciones de la Acción Diferida (que beneficia con un status temporal para trabajar y estudiar a jóvenes que llegaron como menores al país y viven sin papeles) y del TPS (Estatus de Protección Temporal, para inmigrantes de países que sufrieron guerras o catástrofes naturales)", señaló Landaverde, citado por la agencia EFE.



Poco a poco, la gran promesa de campaña de Trump va tomando forma y hoy su secretario de Defensa comenzó a explicar cómo será la expansión del muro fronterizo.



Mattis explicó que el Pentágono "probablemente solo será construido en la parte en que se necesita un muro o una valla para proteger", como una medida de seguridad, en respuesta a una pregunta en el Congreso del legislador Beto O'Rourke.



Las declaraciones del secretario, durante su intervención ante el comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, se chocan con el deseo del presidente Trump, quien el mes pasado lanzó la idea de que el Pentágono contribuyera a financiar la construcción del muro, ante la negativa del Congreso a aprobar los 25.000 millones de dólares necesarios para el proyecto.