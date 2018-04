Acusan a YouTube de recolectar "ilegalmente" datos personales de menores

Esta violación a las leyes, sería mediante la "recolección ilegal" de datos personales de menores de 13 años.



La demanda fue realizada ante la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés), organismo al cual se le pidió con urgencia que investigue a Google (responsable de YouTube) por este tema.



Según el sitio de la organización estadounidense sobre los derechos de los niños "Campaign for a Commercial-Free Childhood" (CCFC), el documento fue presentado el miércoles pasado y se basa en la ley federal estadounidense que regula la protección de la privacidad online de los niños "Children's Online Privacy Protection Act" (Coppa, por sus siglas en inglés).



La coalición declara que Google recolecta datos personales de menores de 13 años tales como su ubicación, identificadores de dispositivo y números de teléfono, y luego los rastrea en diferentes sitios web y servicios sin obtener primero el consentimiento de sus padres según lo exige la ley Coppa.



"También hay otras cosas, pero esos son los requerimientos básicos y Google ni siquiera intenta cumplirlos. En cambio, su política de privacidad dice que YouTube no es para menores de 13 años, y que los chicos no deberían usarlo", sostiene la CCFC.



En el documento, la coalición le pide a la FTC que tome medidas contra "Google por violar las leyes de privacidad de los niños" por el funcionamiento de su servicio de redes de publicidad y videos online en YouTube.



"Nuestra coalición llama a la FTC para que responsabilice a Google por violaciones graves a Coppa: al recolectar miles de millones de puntos de datos de millones de chicos y ganar incontables cantidades de dinero por el uso y la venta de esos datos sin informar a los padres", describe CCFC.



Asimismo, dice que "esos datos recolectados de forma ilegal incluyen la ubicación y los hábitos de navegación", y afirma que "Google los usa para orientar anuncios a personas a través de Internet, incluso en diferentes dispositivos".



Por su parte, Google sostiene que YouTube está diseñado para mayores de 13 años en adelante, y que las personas deben tener al menos 13 años para registrar una cuenta.



La gigante tecnológica señalo que todavía no recibió la demanda de la coalición, pero aseguró que proteger a los niños y las familias era su "prioridad principal", según informó la BBC.



"Vamos a leer la demanda a fondo y evaluar si hay cosas que podemos hacer para mejorar", remarcó Google en un comunicado.



Asimismo, dijo que sus herramientas para anunciantes no incluían la opción de orientar anuncios a menores de 13 años, y recordó que ofrecía la aplicación YouTube Kids "especialmente diseñada para chicos". (Ambito)