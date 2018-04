Detuvieron a un grupo sospechoso de posible ataque terrorista en Berlín

La Policía alemana confirmó hoy la detención de varios sospechosos de haber planeado un acto criminal durante la celebración de una media maratón en Berlín. Las autoridades esperaron hasta el final del evento deportivo para confirmar públicamente las informaciones, que previamente habían sido filtradas por el diario Die Welt.



Antes de la media maratón, "indicios aislados hicieron pensar que los detenidos, de edades comprendidas entre los 18 y 21 años, podrían haber estado preparando un crimen en relación con este evento deportivo", explicó la Policía. Sin embargo, en el comunicado no se habla, hasta el momento, de una sospecha de terrorismo.



"Debido a estos indicios y al ataque de Münster, cuya motivación aún no ha sido esclarecida por completo, la Fiscalía General de Berlín y la Oficina de Investigación Criminal de la capital alemana decidieron registrar las correspondientes direcciones de viviendas, así como dos vehículos en Charlottenburg-Wilmersdorf y Neukölln", escribieron, al mismo tiempo que evitaron dar más detalles debido a que se trata de una investigación en curso.



De acuerdo con Die Welt, las fuerzas especiales detuvieron a cuatro hombres, uno de los cuales habría planeado atacar con dos cuchillos a los espectadores y participantes en el evento deportivo para matarlos.



En base a estos datos, el sospechoso principal pertenece al entorno del terrorista Anisá Amri, que en diciembre de 2016 atentó contra un mercado navideño en la capital alemana. Uno de los pisos registrados ahora en el oeste de la ciudad ya había sido registrado también tras el atentado de 2016.



Según estas informaciones, no existía un verdadero peligro ya que el sospechoso llevaba tiempo bajo vigilancia de las fuerzas de seguridad alemanas.



De haberse perpetrado, habría afectado a muchas personas, ya que este domingo soleado empujó a la gente a salir a la calle a dar una vuelta y disfrutar del primer fin de semana con buen tiempo de esta primavera boreal. Además, en la edición de este año de la media maratón se registraron cerca de 32.000 participantes, el mayor número en la historia de esta carrera.



El diario informó también, en base a datos proporcionados por fuentes cercanas a las fuerzas de seguridad, que el hombre quería vengar la muerte de Amri.



El tunecino embistió un camión contra la gente en un mercado navideño en una popular zona del oeste de la ciudad, el 19 de diciembre de 2016. En el atentado, reivindicado por Estado Islámico, murieron 12 personas. Amri logró huir del lugar y pocos días después fue abatido por la Policía italiana en las inmediaciones de Milán.



El ataque de Münster, "sin motivaciones políticas"



La información de estas detenciones llega un día después de que un alemán de 48 años embistiera con su furgoneta una concurrida terraza de un popular establecimiento en una plaza del casco antiguo de Münster, en el oeste del país. Tras el atropello, que costó la vida a dos personas e hirió a más de veinte, algunas de ellas aún en estado crítico, el hombre se quitó la vida con un arma de fuego en el interior del vehículo.



En un primer momento, se temió que se tratase de un atentado terrorista como el que ocurrió en el mercado navideño, pero la Policía alemana descartó que exista una motivación política detrás del atropello múltiple ocurrido ayer en la ciudad de Münster, en el noroeste del país, donde murieron dos personas y una veintena resultó herida, lo que puso fin a las especulaciones sobre un eventual atentado.