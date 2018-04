China irá "hasta las últimas consecuencias" en la guerra comercial con Trump

El gobierno de China enfatizó estar dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias y al "precio que sea" en su guerra comercial con Estados Unidos, tras las amenazas del presidente norteamericano, Donald Trump, de aplicar nuevos aranceles contra productos chinos por 100.000 millones de dólares.



El ministerio de Comercio chino reaccionó de inmediato a las últimas declaraciones de Trump, pese a ser feriado en China.



"Si Estados Unidos ignora la oposición de China y de la comunidad internacional y persiste en sus medidas unilaterales y proteccionistas, China está dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias, al precio que sea", remarcó el ministerio chino en un comunicado.



"No queremos una guerra comercial, pero no nos da miedo librar una", advirtió el gobierno Asiático.



En el transcurso de la semana, las amenazas recíprocas fueron casi diarias entre Pekín y Washington.



La pelea hasta hoy Trump amenazó con imponer aranceles adicionales a las importaciones chinas por valor de u$s 100.000 millones, después de haber anunciado el martes pasado gravámenes aduaneros a una lista de productos chinos por u$s 50.000 millones.



"He pedido al departamento de Comercio que examine si u$s 100.000 millones suplementarios serían acordes con la aplicación de la artículo 301 (sobre la propiedad intelectual) y, en ese caso, identificar los productos sobre los que podría imponerse", alertó el presidente estadounidense en un comunicado.



Aunque Trump optó claramente por elevar la presión al responder de inmediato a las medidas de Pekín, hasta el momento solo se trata de amenazas.

"Todavía no se aplicó nada", aseveró el consejero económico Larry Kudlow, y añadió que: "Ya veremos. Esperamos que todo acabe bien".



Como respuesta a la publicación por Washington de la lista de productos importados chinos a ser gravados, Beijing respondió con su propia nómina de productos estadounidenses -incluyendo soja, automóviles y aeronáutica- por un monto equivalente a u$s 50.000 millones.



En tanto, China demandó formalmente ayer a los Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) por las "medidas arancelarias sobre productos chinos" que considera aplicar Washington. Tuits presidenciales

Más temprano, en uno de sus habituales tuits matutinos, Trump afirmó que la "OMC es injusta con los Estados Unidos".



"China, que es una gran potencia económica, es considerada como un país en desarrollo en el seno de la Organización Mundial de Comercio. Por tanto, recibe enormes beneficios y ventajas, especialmente respecto a Estados Unidos. Alguien acaso piensa que esto es justo. Estamos mal representados. La OMC es injusta con Estados Unidos", tuiteó el mandatario. Los argumentos de la Casa Blanca El representante estadounidense del Comercio (USTR), Robert Lighthizer, matizó en un comunicado que las medidas de represalia comercial solamente entrarían en vigor tras un proceso de consulta pública.



Según Lighthizer, Trump "propone una respuesta apropiada a la amenaza reciente de China de imponer nuevas tarifas aduaneras.

Tras una investigación detallada, la oficina del USTR encontró pruebas irrefutables de que las acciones de China amenazaban a la economía estadounidense".



Además, la oficina del USTR denunció una vez más prácticas chinas que, según los estadounidenses, constituyen robos de propiedad intelectual a las empresas estadounidenses que desean hacer o hacen negocios en China.



China es particularmente señalada en este asunto. El déficit comercial estadounidense ante Beijing (u$s 375.200 millones en 2017) impulsó a Trump a pedir a los responsables chinos que "redujeran de inmediato" este déficit en u$s 100.000 millones. Productos estratégicos y llamado a la UE

Los expertos señalan que China, en sus anuncios de represalia, incluyó productos estratégicos en la lista de productos a ser gravados para afectar de la forma más dura posible a las regiones que han votado a favor de Trump, una forma de ejercer un máximo de presión sobre el mandatario.



En este contexto, China pidió este viernes a la Unión Europea 'actuar juntos' contra el proteccionismo de Washington. 'China y la Unión Europea tienen por responsabilidad hacer respetar el orden comercial multilateral basado en reglas (...) tenemos que actuar juntos', afirmó el embajador chino ante la UE, Zhang Ming.



"Estados Unidos le da la espalda a las reglas reconocidas internacionalmente", agregó, y advirtió contra "el retorno a la ley de la jungla" en el comercio internacional.



El ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, que visitó Moscú el jueves, pidió una movilización internacional contra Washington por sus 'acciones unilaterales y violación de normas', en tanto exhortó a la comunidad internacional a 'defender el crecimiento de la economía mundial'.



Cronista.com.