Trump ordena terminar con la liberación de inmigrantes detenidos en la frontera

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes una orden para avanzar en la terminación de "catch and release" (atrapar y liberar), una práctica que consiste en dejar en libertad a los indocumentados detenidos tras cruzar la frontera.



"El presidente ha firmado un memorando presidencial que da pasos importantes para terminar 'catch and release', la peligrosa práctica con la que indocumentados que han violado nuestra leyes migratorias son puestos en libertad en EE.UU. poco después de su detención", dijo en un comunicado la Casa Blanca.



Para Trump -prosigue el comunicado- "la seguridad de los estadounidenses es su máxima prioridad", informó la agencia de noticias EFE.



El "catch and release" permite a los agentes fronterizos liberar a los inmigrantes que atrapan con la idea de que, si no suponen un peligro para la seguridad de Estados Unidos pueden permanecer en libertad mientras esperan a un juicio migratorio que examine su deportación.



Pese a estas críticas, el gobierno de Trump, que lleva más de un año en la Casa Blanca, ha seguido implementando esta política hasta el día de hoy.



Hace dos días anunció que estaba solicitando el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera entre Estados Unidos y México para luchar contra la inmigración ilegal y el contrabando de drogas.