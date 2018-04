Videos: una tromba marina sorprendió en las costas de Montevideo

Sociedad Un torbellino sorprendió a vecinos en la zona de Carlos Paz

Tromba Marina en Río de Plata pic.twitter.com/UWsl5D1mT8 — Adrián Nuñez #9379 (@Adrianuy123) 6 de abril de 2018

¿Qué es una tromba y por qué se forma?



El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) informó que el "fenómeno que se produjo en la costa de Montevideo es una tromba marina" y que se trata de un fenómeno que "no presenta riesgo para la población. Si bien es parecido a un tornado en el agua pero menos intenso. La trayectoria dura minutos y no afecta la costa".Además, señalaron que "no es más que un vórtice que se desarrolla sobre una superficie marítima, se hace visible y es de muy corta duración".Por último, aclararon que este tipo de fenómenos no presentan peligros para la población. "Por lo general se desarrolla en aguas más profundas y cuando se acerca a la costa se disipa", informaron.La tromba marina o manga de agua es un vórtice o torbellino que sucede sobre el agua, asociado por lo general a las nubes cúmulus nimbus que son aquellas que tienen un gran desarrollo vertical.El fenómeno es similar a un tornado, pero es menos intenso y no es muy peligroso para la población ya que suele formarse en aguas profundas y dura tan solo unos minutos y no afecta la costa.Las trombas están asociadas a los cambios en la presión atmosférica, así como a los choques de un frente frío con un frente cálido que provocan el torbellino, por esa razón suelen verse en época de cambio de estación.Según autoridades del Inumet, las trombas marinas son frecuentes en Uruguay. Afirmaron que se registran de dos a tres cada año.