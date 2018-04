Hubo marchas en apoyo a Lula que consideró "absurda" la orden de detención

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que la orden de prisión en su contra es un "absurdo" y una obsesión del juez Sergio Moro, según una entrevista concedida al periodista Kennedy Alencar, de la radio local CBN."Entrevisté al expresidente Lula. Dijo que aguardará la orientación de sus abogados, cuando le pregunté si se iba a entregar", tuiteó Alencar, un reconocido reportero de política en Brasil.El expresidente (2003-2010) replicó las publicaciones de Alencar en su propia cuenta de Twitter poco después."Lula dijo que", relató Alencar en la red social.El ex mandatario fue condenado a 12 años y un mes de cárcel por corrupción y lavado de dinero en el caso Lava Jato.La orden de prisión llegó menos de 24 horas después que la corte suprema de Brasil rechazara un recurso de la defensa del expresidente para recurrir en libertad la sentencia ante tribunales superiores.El ex mandatario tendrá plazo hasta las 5:00 de la tarde de este viernes para presentarse de manera voluntaria a la sede de la Policía Federal en Curitiba.De acuerdo a la orden, dictada por el juez Sergio Moro, Lula da Silva cumplirá condena en "una sala reservada" en la superintendencia de la Policía Federal, separado de los demás presos, en "razón de la dignidad del cargo ocupado" por el ex mandatario.Tras la orden de detención, manifestantes salieron a las calles de Brasil para mostrar su respaldo al expresidente Lula da Silva.