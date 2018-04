Brasil: Hubo manifestaciones a favor del expresidente Lula da Silva

Tras la orden de detención del juez Sergio Moro al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cientos de manifestantes salieron a las calles de Brasil para mostrar su respaldo al expresidente Lula da Silva.El Partido de los Trabajadores (PT) convocó este jueves a la militancia a una "movilización general" que se concentró en la puerta del Sindicato de Metalúrgicos, en Sao Pablo. En la cuenta de Twitter del partido publicaron "¡¡¡AHORA!!! Movilización general en Sao Bernardo do Campo, en el Sindicato de los Metalúrgicos".El líder del Partido salió a saludar, desde el balcón de la sede, a sus seguidores que cantaban y agitaban banderas en las puertas de la sede.Además, desde la cuenta oficial de Lula en Facebook, convocaron a otra marcha también en San Bernardo do Campo, para brindar apoyo y pedir la excarcelación del exjefe de Estado tras la decisión tomada por el juez Moro.