Las opciones de Lula en la justicia tras el fallo adverso de la Corte de Brasil

El ex presidente de Brasilque lo condenó a 12 años y un mes de prisión por corrupción, por lo que es improbable que el líder opositor vaya a ser arrestado antes de esa fecha tras el fallo adverso de la Corte Suprema.El Supremo Tribunal Federal (STF) rechazó anoche por seis votos contra cinco el habeas corpus interpuesto por el dos veces presidente, habilitando su encarcelamiento tras ser condenado en dos instancias.No obstante, el líder del Partido de los Trabajadores (PT), de 72 años,que en enero ratificó su condena y hasta aumentó su pena, si su defensa presenta lo que en Brasil se denomina "el embargo de los embargos".El mismo tribunal de Porto Alegre rechazó un recurso previo similar en marzo, ratificando la sentencia dictada por el juez Sérgio Moro, que condenó a Lula por entender que recibió un departamento de lujo en Guarujá, litoral de San Pablo, de parte de la constructora OAS, como parte de los ingresos ilegales que recibía el PT para sus campañas.Es probable que el ex mandatario presente nuevos recursos ante tribunales superiores, pero todo indica que debería hacerlo desde la cárcel.Luego del rechazo del STF al habeas corpus preventivo, que trataba de evitar su encarcelamiento, Lula, una vez detenido, podrá presentar otro recurso similar con nuevos argumentos."Siempre que presentes un argumento diferente, puedes pedir un habeas corpus por semana", explicó a la cadena de noticias británica BBC el profesor de derecho de la Universidad de San Pablo Rafael Mafei.que en Brasil depende de una decisión judicial particular, a diferencia de la Argentina, donde está contemplada para los mayores de 70 años en la ley 24.660.La semana pasada, el diputado federal Paulo Maluf consiguió, por medio de un habeas corpus, una orden judicial para ser transferido del complejo penitenciario de Papuda, en Brasilia, a su residencia en San Pablo.Maluf, de 86 años, alegó problemas de salud y estaba preso desde diciembre, después de haber sido condenado a siete años de cárcel por lavado de dinero.Las alternativas que rodean a la detención y encarcelamiento de Lula están bajo la lupa electoral, debido a que el líder petistaDe hecho, su partido lo ratificó anoche como su postulante tras el fallo del STF., pero será ese fuero el que resuelva si lo habilita a competir, ya que la ley denominada de Ficha Limpia inhibe las candidaturas de los condenados en segunda instancia., quienes ya no analizarían las pruebas a favor o en contra del ex mandatario, una etapa agotada en la segunda instancia, pero pueden discutir si el proceso en su contra se condujo dentro de la legalidad.El STJ puede analizar si se respetaron las leyes federales o si las pruebas fueron recabadas correctamente, mientras que el STF puede evaluar si se respetaron o no los principios constitucionales, pero ambos tribunales ya no debatirían si Lula es efectivamente el dueño o no del tríplex de Guarujá.El ex presidente también podría verse beneficiado si el STF modifica su posición de fondo de habilitar la prisión para condenas en segunda instancia para todos los presos del país.La Corte no siempre interpretó de la misma forma la Constitución Federal, cuyo texto establece que nadie puede ser considerado culpable mientras no haya agotado todos los recursos tribunalicios en las tres instancias judiciales.No obstante, el ex presidente todavía puede ser condenado en el marco de dos causas también vinculadas a Lava Jato en el juzgado de Paraná y otras cuatro en el Juzgado del Distrito Federal., concluyó, en alusión a la destitución parlamentaria de 2016 de la ex presidenta petista Dilma Rousseff.