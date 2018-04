Sigue la búsqueda del paranaense tras el hallazgo del velero hundido en España

Internacionales Hallaron los restos del velero que tripulaba un paranaense en la costa de España

Se localizaron en la mañana de ayer, los restos del velero "Semental III" que era tripulado por el paranaense César Cedernaz, de 37 años que hace dos años vivía en España. Los restos de la embarcación de 11 metros de eslora, fueron encontrados en la zona de Cala San Vicente, cerca de su destino en Ibiza. Hasta ahora, sólo se han hallado los restos de la embarcación pero no se sabe nada del paradero del tripulante argentino que sigue desaparecido.La Guardia Civil Española difundió imágenes del hallazgo del velero "Semental III", en el fondo del Mar Balear. En el breve video difundido, se puede ver la matrícula de la embarcación que comandaba el paranaense César Cedernaz, quien aún permanece desaparecido.Fuentes relacionadas con el tripulante señalaron a Mallorcadiario que no se ha encontrado rastro alguno de César, que capitaneaba el velero siniestrado en el Mar Balear.El dispositivo de búsqueda del tripulante argentino desaparecido continúa este miércoles, después de que este martes la Guardia Civil localizara, los restos del velero "Semental III" en Cala San Vicente.Los buceadores de los Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas (GEAS) participaron ayer en la identificación de los restos del velero y difundieron las imágenes para confirmar que se trataba del velero comandado por el argentino César Cedernaz.Además, un helicóptero de la Guardia Civil sobrevuela la zona.Se trata de César Cedermaz, un hombre de 37 años que nació en Córdoba y vivió muchos años en la ciudad de Paraná, y de quien se sabe que navegaba solo en el velero "Semental III", señalan medios españoles.Según han relatado los amigos, Cedermaz tenía la intención de navegar directo desde Salou hasta Ibiza, aunque en función del tiempo tenía prevista una posible escala en Mallorca.Un amigo del tripulante que no quiere ser identificado aseguró a Mallorcadiario que dejaron el barco en Sitges, debido a una avería en la batería y con la idea de continuar este lunes el viaje hasta Denia.La Guardia Civil ha movilizado al helicóptero de rescate para seguir con las labores de búsqueda de César Cedernaz, quien hasta el momento, continúa desaparecido.