Un luchador: iban a apagar el respirador de niño que estaba en coma y despertó

Dylan volvió a su casa de Derby después de dos años de pelear contra el cáncer. Para sus padres el despertar del pequeño fue un regalo de Pascuas.



Los médicos no tenían fe de que Dylan pudiera salvarse de semejante enfermedad. El niño tenía el 80 por ciento de sus pulmones cubiertos de quistes, por lo que su familia decidió bautizarlo en Pascuas en el hospital, dos años después sin ver mejoras decidieron desconectar el respirador.

Justo antes de llevar a cabo semejante decisión Dylan se despertó, y de poco comenzó a mejorar, su salud se estabilizó y pudo volver a su hogar.



"Creo firmemente que Dylan fue nuestro milagro de Pascua", dijo su mamá, Kerry, a Daily Mail. Su historia

La familia había llevado al niño al hospital por problemas respiratorios, allí fue cuando se enteraron que el pulmón de Dylan había colapsado.



Los pulmones casi no funcionaban, y los médicos le ofrecieron a los padres la opción de desconectar al pequeño.



"En Viernes Santo, los médicos nos dijeron que las cosas no andaban bien y que no era posible tenerlo de nuevo. Las máquinas estaban funcionando en su máxima potencia pero él todavía luchaba. Lo bautizamos y toda su familia vino a despedirse de él" relataron.