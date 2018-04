Una enorme grieta está separando el Cuerno de África del resto del continente

¿Se separarán?

"Mi esposa empezó a gritar a los vecinos pidiéndoles que vinieran a ayudarnos para sacar nuestras pertenencias", contó el keniata Eliud Njoroge a la agencia Reuters."Las grietas corren casi en línea recta, así que puedes proyectarlas. Si ves una grieta dirigiéndose hacia ti, córrete de su camino", dijo a Reuters el geólogo keniata David Adede.Las discusiones científicas acerca de que el continente africano se está dividiendo en dos partes, se han avivado después de que apareciera esta enorme grieta en el suelo.La fisura apareció en la zona con menos actividad sísmica del Rift de Kenia, indicó a La Vanguardia Sara Figueras Vila, del Área de Geofísica y Sismología del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña. "El último sismo importante tuvo lugar el año 1928, con una magnitud de 6,9 en la escala de Richter. Desde entonces casi no ha habido actividad sísmica", aseguró.El proceso comenzó en el 2005 con la aparición de una grieta de más de 60 kilómetros en Etiopía después de la erupción del volcán Dabbahu. La falla no ha dejado de crecer desde entonces y una decena de nuevas grietas ha aparecido en un período de cuatro años, informa RT.En una entrevista concedida a NTV Kenya, Simiyu aseguró que la reciente fisura no es una falla volcánica, sino que se formó debido a las precipitaciones abundantes en la zona. Según este científico, las capas de tierra se vinieron abajo debido a las lluvias y llenaron los canales subterráneos de agua.