Se registró un tiroteo en la sede de YouTube en California

"Estamos respondiendo a un tirador activo. Por favor mantente alejado de avenida Cherry y Bay Hill Drive", indicó la policía local en su cuenta de Twitter.Según informó la prensa norteamericana, habría algunos heridos. El tiroteo se habría producido en una cafetería de las instalaciones, señaló la cadena CBS.Vadim Lavrusik, gerente de producto de la compañía, tuiteó que hay un tirador activo en el campus. El Departamento de Policía de San Bruno, cerca de San Francisco, instruyó a las personas a mantenerse alejadas de Avenida Cherry 901, donde se encuentra la empresa.

Breaking: Police are responding to reports of an active shooter at YouTube headquarters in California. pic.twitter.com/3eOc6SjihA