Hallaron los restos del velero que tripulaba un paranaense en la costa de España

Internacionales Buscan a paranaense que viajaba en velero hacia Ibiza y despareció el viernes

Se localizaron esta mañana, los restos del velero "Semental III" que era tripulado por el paranaense César Cedernaz, de 37 años que hace dos años vivía en España. Los restos de la embarcación de 11 metros de eslora, fueron encontrados en la zona de Cala San Vicente. De momento, sólo se han hallado los restos de la embarcación pero no se sabe nada del paradero del tripulante que sigue desaparecido.Fuentes relacionadas con el tripulante señalaron aque no se ha encontrado rastro alguno de César, que capitaneaba el velero.Cabe recordar que desde el pasado viernes, se buscaba al velero que había zarpado desde el puerto de Salou, Tarragona (España), con destino a Ibiza y era comandado por un argentino.Se trata de César Cedermaz, un hombre de 37 años que nació en Córdoba y vivió muchos años en la ciudad de Paraná, y de quien se sabe que navegaba solo en el velero "Semental III", señalan medios españoles.Según han relatado los amigos, Cedermaz tenía la intención de navegar directo desde Salou hasta Ibiza, aunque en función del tiempo tenía prevista una posible escala en Mallorca.Un amigo del tripulante que no quiere ser identificado aseguró aque dejaron el barco en Sitges, debido a una avería en la batería y con la idea de continuar este lunes el viaje hasta Denia.El tripulante argentino, no contaba con la titulación necesaria para la travesía y su amigo asegura que tenía mucha prisa por salir el pasado domingo hacia Brasil, desde el aeropuerto de Ibiza. Aunque se le recomendó que no utilizase el barco, no hizo caso y salió a la mar sin conocimientos de navegación.Cuando su compañero no lo encontró, comenzó a enviarle mensajes de whatsapp a los que el tripulante no ha contestado, y zarpó en la madrugada del viernes cuando las condiciones meteorológicas eran muy adversas, con un fuerte temporal.Sin embargo, este martes, un pescador encontró restos de un velero en Cala San Vicente, al norte del lugar del que zarpó el argentino a bordo del "Semental III" y pasado el mediodía en España, se confirmó que se trataba de la embarcación del joven nacido en Córdoba y que vivió por muchos años en Paraná.La Guardia Civil ha movilizado al helicóptero de rescate para seguir con las labores de búsqueda.