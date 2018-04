Apareció muerto el peligroso doble homicida que era buscado en Entre Ríos

Policiales Una carta confirma que uruguayo buscado por doble crimen estaría en Entre Ríos

Próximo a las termas de Guaviyú, en el departamento uruguayo de Paysandú, encontraron muerto de un disparo al peligroso sospechoso del doble crimen ocurrido de Quebracho (Uruguay) y que era buscado en Entre Ríos.Según el Ministerio del Interior del vecino país, resta aún la plena identificación, pero se presume que es el buscado Martín Bentancur.Según la información a la que accedió Subrayado indica que el homicida se disparó al pecho con el arma que robó al efectivo que había asesinado. Su cuerpo fue encontrado solamente con ropa interior. Junto a él estaba la Glock 9 mm y un rifle calibre 22 con mira telescópica que era de su propiedad.El miércoles de la semana pasada Bentancur mató a su exsuegra Nelly Goyeneche, y al policía Juan Carlos Oviedo, que acudió al lugar alertado por un caso de violencia doméstica. También le disparó a Valeria, su expareja, pero no logró herirla. Luego el hombre prendió fuego galpones y maquinaria del lugar donde vive Valentín, la actual pareja de su exmujer Valeria.Además, se pudo conocer que Bentancur dejó varias cartas escritas en el mismo tenor que las notas halladas en la escuela. Una de esas cartas, está dedicada a su hija, otra a su ex pareja y madre de la niña y una tercera para otra mujer.De acuerdo a información de Canal 4, Bentancur se quitó la vida a las 6 de la mañana. Fue un funcionario de las termas quien escuchó el disparo y dio aviso a la Policía. Junto al cuerpo también hallaron un cartel.Junto al cuerpo se encontraron las armas apoyadas en el muro y "varios mensajes" colgados en un cerco. Uno de los mensajes fue escrito en una tela grande: "Te pido perdón China, yo te perdono. Me llevo los mejores momentos en mi corazón. ¿Te acordás cuando tuvimos a la Nadi? (...) Te amo Valeria, te amaré por siempre. Decile a la Nadi que me recuerde en los mejores momentos cuando la paseaba a caballo. Solo eso te pido amor mío. Teníamos tantos proyectos para hacer. Tenía la esperanza de cruzar el río, pero pensé que nunca más iban a saber de mí. Por lo menos van a saber de mí".Otro mensaje fue dejado en una remera. Allí el mensaje también fue dirigido a su expareja y su hija: "El último regalo que te hago mis amores. Las llevaré en mi alma y en mi corazón". Junto al texto hay un dibujo de una familia.También escribió mensajes para amigos.