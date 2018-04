Buscan a paranaense que viajaba en velero hacia Ibiza y despareció el viernes

Un avión y un helicóptero de "Salvamento Marítimo" buscan desde el pasado viernes, un velero de nueve metros de eslora, que zarpó ese día desde el puerto de Salou, Tarragona (España), con destino a Ibiza y de cuyo tripulante no se tienen noticias desde entonces. Se trata de César Cedermaz, un hombre de 37 años que nació en Córdoba y vivió muchos años en la ciudad de Paraná, y de quien se sabe que navegaba solo en el velero "Semental III", señalan medios españoles.Los servicios de emergencia han dado aviso también a los buques que navegan por la zona por si avistan a la embarcación, que, por lo visto, no lleva sistema o baliza de localización.Según han relatado los amigos, Cedermaz tenía la intención de navegar directo desde Salou hasta Ibiza, aunque en función del tiempo tenía prevista una posible escala en Mallorca.Se estima que el fuerte temporal de los últimos días en el Mediterráneo podría haber complicado el trayecto y, de momento, se desconoce si el único tripulante del barco, el 'Semental III', está a salvo o no.Sin embargo, este martes, un pescador encontró restos de un velero en Cala San Vicente, al norte del lugar del que zarpó el argentino a bordo del "Semental III" y podría ser su embarcación.Además, medios de Mallorca, dieron a conocer que el tripulante del velero desaparecido navegaba sin titulación y con una avería en la batería del barco.A estas horas, Salvamento Marítimo cree que se trata de una plancha de unos 40 metros que está en el fondo del mar, según se ha podido conocer, pero no se descarta ninguna opción.En estos momentos, los GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil) se dirigen hacia Cala San Vicente tras el aviso del pescador submarino para tratar de identificar si los restos del velero son los del 'Semental III'.Además, la Guardia Civil ha movilizado al helicóptero de rescate para seguir con las labores de búsqueda.