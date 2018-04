Un hotel de cuatro pisos se derrumbó este sábado en la localidad de Indore, en el centro de la India, lo que dejó al menos cinco muertos y dos docenas de personas atrapadas bajo los escombros.



Los rescatistas buscan sin parar a las más de 24 personas que quedaron atrapadas debajo de los escombros del edificio. El derrumbe se produjo a las 21 de este sábado, informó el sitio The Times of India.



La zona es muy transitada no sólo por huéspedes sino también por comerciantes y personas que esperaban el colectivo o comían en uno de los muchos restaurantes de la cuadra.



Hasta el momento se confirmaron seis heridos y cinco muertos, pero las cifras podrían cambiar con el paso de las horas.