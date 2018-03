Uruguay aumentó un 51% el ingreso de turismo por Gualeguaychú

En Uruguay esperaban una buena Semana de Turismo, pero no tanto. Y en algunos lados hasta se vieron desbordados, como en Colonia durante los primeros días. Playas llenas, rutas congestionadas, actividad intensa incluso en la capital del país que suele aparecer vacía en este tradicional feriado uruguayo de toda una semana.



El ingreso de visitantes que ingresaron por el Puente Libertador General San Martín que une Puerto Unzué (Gualeguaychú) con la ciudad uruguaya de Fray Bentos, aumentó 51,6% respecto a un año atrás. Los datos de la Dirección de Migraciones del país oriental, comparan los primeros cinco días de la Semana de Turismo de este año con la del año pasado (24 al 29 de marzo de este año, comparado con los registros del 8 al 13 de abril del año anterior).



El ingreso por Colonia aumentó 25% pero la entrada de visitantes por el puerto de Montevideo cayó 21,5%.



Las playas de Punta del Este estuvieron con alta concurrencia todos los días, lo que se intensificó el viernes con la afluencia masiva de turistas. El clima estuvo propicio para tomar sol y baños en toda la semana.



El viceministro de Turismo, Benjamín Liberoff, calificó de "histórico" el resultado de este 2018 y confirmó que los registros de migraciones y las encuestas de esa secretaría de Estado concluyen que el Uruguay está ante "la mayor cifra de visitantes extranjeros de la historia en este periodo".



Al feriado de toda la semana, se agrega que el lunes es día no laborable en Argentina, el principal mercado del turismo uruguayo.



En los primeros cinco días de la semana, el ingreso de visitantes fue de 164.867 personas, lo que marca un crecimiento de 25,3% respecto al año pasado. Los puntos de ingreso al país dieron resultados diversos pero el pico se dio a través del puente que trae los argentinos que llegan de Gualeguaychú. Mientras que la policía caminera esperaba un ingreso de unos 30 mil visitantes, en los cinco días fueron 46.521 personas que cruzaron el puente, con un alza de 51,6% interanual.



El otro cruce terrestre es el de puente General Artigas que une la ciudad entrerriana de Colón con la de Paysandú, por el que llegaron 25.031 visitantes, que marcó un crecimiento de 34% respecto a 2017. El atractivo de Paysandú está con los baños termales pero fundamentalmente con la "Semana de la Cerveza" que tiene festivales de rock, carnaval y otros artistas, todo con la degustación de la bebida típica de la ciudad



Además, está el puente sobre la represa de Salto Grande, entre Concordia y Salto, por el que ingresaron 15.084 personas, con aumento de 4%.



Montevideo trabajó con ocupación plena de sus hoteles, pese a que la cantidad de camas creció mucho en los últimos años, y la ciudad que generalmente se ha visto como vacía en este feriado largo, ha estado con inusual intensidad. En la capital se celebra la "Semana Criolla" con festival folklórico y de jineteadas en la Rural del Prado, lo que convocó a miles de personas todos los días.



Punta del Este cierra el primer trimestre con el registro de turistas más alto de su historia, aunque el volumen de gasto no mantuvo la tendencia del año pasado, según los datos del Ministerio de Turismo.



Colonia, Montevideo, Paysandú, Punta del Este y las playas de Rocha fueron los puntos altos, pero el movimiento se dio en todo el país, justamente en la "Semana de Turismo" que nació como tal a principios del siglo XX cuando el Uruguay quitó las referencias católicas de sus locales públicos y de sus fechas tradicionales, y renombró los feriados.



Ante la alta concurrencia, la policía estima que habrá movimiento intenso en las rutas y dispuso un operativo especial para domingo y lunes cuando los turistas vuelvan a sus casas.