Puigdemont: "No renunciaré, no me retiraré"

Que tothom ho tingui clar: no claudicaré, no renunciaré, no em retiraré davant l'actuació il·legítima dels qui han perdut a les urnes ni davant de l'arbitrarietat dels qui estan disposats a pagar el preu d'abandonar l'estat de dret i la justícia per "la unitat de la pàtria". pic.twitter.com/X9Q7kXHuxg — Carles Puigdemont ? (@KRLS) 31 de marzo de 2018

expresó en la red social junto a una imagen suya.Es la primera vez que Puigdemont envía un mensaje directo desde su ingreso en prisión el domingo. Como recluso, no puede usar Internet aunque está permitido el uso de Skype tras la mediación del personal de la cárcel, por lo que se da por hecho que sus redes sociales son manejadas ahora por sus colaboradores., declaró a dpa días atrás la directora del centro penitenciario, Yvonne Radetzki.El ex jefe del Gobierno de Cataluña, destituido en octubre por Madrid a raíz de la escalada de su proceso independentista, fue detenido el domingo en un área de servicio del norte de Alemania en virtud de una orden de arresto europea emitida dos días antes por el Tribunal Supremo español, que lo investiga por rebelión y malversación.El lunes, la Justicia alemana decidió mantenerlo en la cárcel de Neumünster mientras se estudia su posible entrega a España.Los abogados de Puigdemont en Alemania pidieron el jueves que el Gobierno de Angela Merkel no consienta su extradición. Según informó un día después la revista alemana "Der Spiegel" en base a fuentes cercanas al Ejecutivo, Berlín no tiene intención de interponer un veto contra la posible entrega del político.